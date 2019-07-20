البنتاجون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد بيع منظومة "ثاد" للسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز السبت 2019/7/20 02:39 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2019/7/20 02:39 ص بتوقيت أبوظبي منظومة ثاد المضادة للصواريخ - أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية. وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار. وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون وقعوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خطابات تتضمن بنود شروط شراء السعودية 44 منصة إطلاق صواريخ ثاد ومعدات مرتبطة بها. Advertisements وتستخدم منظومة صواريخ "ثاد" لصد أية هجمات بصواريخ باليستية، وشركة "لوكهيد مارتن" هي المتعاقد الرئيسي في نظام "ثاد".

ودخلت منظومة ثاد التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الخدمة عام 2008، وتصل زنة الصاروخ 900 كيلوجرام، فيما تبلغ سرعته 2.8 كيلومتر في الثانية، وبمدى فعال في حدود 200 كيلومتر. ونشرت الولايات المتحدة منظومة ثاد في تايوان وكوريا الجنوبية وجزيرة جوام الأمريكية وهاواي.

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