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السعودية تعلن موافقتها استقبال قوات أمريكية على أراضيها

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أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك.

ونقلت وكالة "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، قوله بإنه "انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية".

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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