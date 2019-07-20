شكرا لقرائتكم البنتاغون: استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم السبت، إن استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية قد قال في وقت سابق بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية قد وافق على استقبال السعودية لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها .

وأكد المصدر أن القرار يأتي انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.