صور- انهيار جزئي بعقارين في الإسكندرية.. والحي يخلي 4 مبان مجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقارين قديمين بحارتي سلطان والكيال بحي الجمرك غربي الإسكندرية، اليوم السبت، دون حدوث أي إصابات، فيما قرر الحي إخلاء 4 عقارات من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان، وانتقل وحدة التدخل السريع بالحي وقوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص حدوث انهيار جزئي بعقار رقم 3 حارة سلطان، وآخر مجاور له رقم 36 حارة الكيال، بناء قديم، كل منهما مكون من أربعة طوابق، مأهولين بالسكان.

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ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن كافة الجهات المعنية انتقلت إلى موقع الحادث، بينهم قوة من قسم شرطة الجمرك برئاسة العميد أشرف ناصر مأمور القسم، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وأشارت شعبان، إلى أنه جرى إصدار قرار عاجل بإخلاء العقارين من السكان دون المنقولات، فضلا عن إجلاء سكان عقارين آخرين مجاورين لهما حرصًا على سلامتهم، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنهم.

وأضافت رئيس حي الجمرك، أنه تم قطع المرافق "كهرباء، مياه، غاز" عن العقارات المنهارة كإجراء احترازي، لافتة إلى أنه يجري التنسيق مع محافظ الإسكندرية لتوفير المساعدات والمبيت آمن لسكان العقارات التي جرى إخلاؤها.