اليوم.. الفرصة الأخيرة لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

يغلق موقع التنسيق، اليوم السبت، باب تسجيل اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات الحكومية التي تشترط اختبارات قدرات للعام الجامعي الجديد 2019– 2020.

ووفقًا لبيان لوزير التعليم العالي، انطلقت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السبت 6 يوليو على أن تستمر حتى 20 يوليو الجاري، في كليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".

وفي وقت سابق، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى مساء الجمعة إلى 120 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات.

وأضاف عطا، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.