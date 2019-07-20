السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب ا):
وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وضمان السلم فيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس) مساء اليوم الجمعة.
ونقلت واس عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله إن الموافقة جاءت :"انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها".
وأضاف المصدر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
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