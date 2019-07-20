المحافظات في 7 أيام.. تفاصيل "مذبحة الفيوم" ورسالة طالب الأزهر المنتحر لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات- (الخليج 365):

شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الحوادث المهمة والغامضة في محافظات مصر المختلفة، بعضها استطاع الأمن التوصل إلى تفاصيلها، ومازال البعض الآخر مجهولًا.

- "من الإعدادية لبيت العريس".. حكاية زواج مبكر لطفلة متفوقة بكفرالشيخ

في سن صغيرة تعيش حياتها مثل زميلاتها عندما كانت في مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية العام الدراسي المنقضي حتى فوجئت بمن يطرق باب منزل أسرتها في إحدى قرى مركز كفر الشيخ ويطلبها من ذويها للزواج.

- دفنه وانتحر.. شاب يقتل نفسه حزنًا على وفاة نجل شقيقته في بني سويف

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب بني سويف حزنًا على وفاة نجل شقيقته.

- بسبب مزحة وكوب شاي.. شابان يمزقان جسد صديقهما في الغربية

لقي شاب مصرعه طعنًا بالأسلحة البيضاء، على يد صديقيه بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب مزحة بينهم، في مركز بسيون بمحافظة الغربية.

- "أوعدك لن أفشل".. الرسالة الأخيرة من طالب الأزهر المنتحر لأمه بكفرالشيخ

"سامحيني يا أمي مش قادر اتحمل".. وكأنه يأبى أن يرحل دون أن يودع أمه، ترك بجوار جثته رسالة حزينة كيوم رحل، اعتذر فيها لوالدته بسبب فشله في الثانوية الأزهرية، أراد أن يبرئ ذمته قبل أن يترك الدنيا.

- الزبون هيدفع 50 ألف جنيه.. كيف أوقعت الشرطة بعصابة بيع الأطفال بالإسكندرية؟ (القصة الكاملة)

باعت ضميرها وشرفها للشيطان، وألقت بجسدها في أحضان العشيق، بعد عامين ونصف من تركها عش الزوجية، واختفائها بشكل مفاجئ، إلا أن صفو علاقتها المشبوهة عكره خبر حملها سفاحًا.

- الابن العاق.. يشعل النيران في والديه بسبب المخدرات

أضرم شاب النيران في منزل والده، بإحدى قرى محافظة الإسكندرية، لرفضهما إعطائه الأموال لشراء مواد مخدرة، جرى السيطرة على الحريق، وضبط الابن العاق.

- "جوازة في السر وذراع مكسور".. القصة الكاملة لمقتل "عجوز الدقهلية"

لقت عجوز في العقد السابع من العمر مصرعها، إثر مشاجرة عائلية، بعدما علمت حفيدتها بعقد قران زوجها سرًا على أخرى خلال سفره للعمل في محافظة الوادي الجديد.

- لغز المكالمة السرية.. تفاصيل جريمة "الدم والشرف" بين شقيقين في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية من ضبط المتهم بارتكاب واقعة قتل شاب في العقد الثاني من عمره وإلقاء جثته في فناء وحدة الشئون الاجتماعية.

- خوفًا من الفضيحة.. سائق يقفز من الطابق السادس في الإسكندرية

لقي سائق مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس أثناء محاولته الهرب خوفا من ضبطه مع فتاة في وضع مخل داخل شقة مستأجرة بمنطقة الرابعة الناصرية شرقي الإسكندرية.

- المرأة المخادعة و3 رجال.. حكاية جريمة آخر الليل مع سائق التاكسي بالبحيرة

عقارب الساعة تشير إلى الثانية صباحًا، شوارع مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة شبه خالية باستثناء قلة من المارة، تتناقص أعدادهم تدريجيًا، كعادته في مثل هذا التوقيت، تهيأ "محمد" لإنهاء عمله على التاكسي، قبل أن تستوقفه امرأة تطلب منه توصيلها إلى قرية طرابمبا.

- "مش احنا يابيه".. النيابة تخلي سبيل أعضاء شبكة تبادل الزوجات بالدقهلية

Advertisements

قررت نيابة مركز المنصورة، تحت اشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين بعد اتهامهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتبادل الزوجات.

- "ساق وسلك كهرباء".. قاتلة طفل البحيرة تمثل جريمتها أمام النيابة

أجرت النيابة العامة، معاينة تصويرية لجريمة قتل طفل، ارتكبتها ربة منزل، بدافع الانتقام في البحيرة.

- "مش قادر أكمل".. شاب ينتحر لايف على "فيس بوك" في المنوفية

أنهى شاب في العشرين من عمره، عقب دخوله في حالة نفسية سيئة، وبث فيديو مباشرًا على "فيس بوك" وعلق الحبل وانتحر أمام العشرات من المشاهدين.

- تجديد حبس ممرضة تسببت في بتر العضو الذكري لطفل بشبرا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، حبس "ك. س." ممرضة بالمركز الطبي بمنطي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة التسبب في بتر العضو الذكري لرضيع.

- برصاصة في الرأس.. "علي" انتحر بعد رسوبه في الثانوية العامة

تخلص طالب بالصف الثالث الثانوي العام، من حياته، بإطلاق النار على نفسه لرسوبه في الشهادة الثانوية، بمنزل أسرته بناحية "المؤانسة" التابعة لمركز شرطة كفر صقر، بمحافظة الشرقية.

- قلبها توقف مرتين ووالدتها مرة.. قصة وفاة طالبة رسبت في الثانوية العامة بالشرقية

توفيت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بعدما توقف قلبها إثر إصابتها بأزمة قلبية فور رسوبها بامتحانات الثانوية العامة، ونقلت إلى المستشفى وإنعاش قلبها، لكنها توفيت جراء توقف قلبها للمرة الثانية.

- قرار جديد من النيابة العامة في واقعة "مجزرة الفيوم"

صرحت نيابة بندر الفيوم، تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابات الفيوم بدفن جثامين ربة منزل وأطفالها الأربعة بعد مناظرة الطب الشرعي، وذلك في واقعة قتل مدرس لزوجته وأبناءه بالفيوم.

- أثناء تمثيله للمجزرة.. قاتل زوجته وأطفاله في الفيوم: "مراتي مثال للشرف"

قال المتهم في واقعة "مجزرة الفيوم" التي راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة "أم وأطفالها الأربعة"، إن زوجته مثال للشرف، مضيفًا أنه لم يشك يومًا في سلوكها.

- قطعتهم بالساطور خوفًا عليهم.. ننشر اعترافات المتهم بقتل زوجته وأطفاله في الفيوم

أدلى المتهم في حادث "مجزرة الفيوم" التي راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة "أم أطفالها الأربعة"، باعترافاته أمام النيابة العامة.

- "القاهرة – دبي".. رحلة المدرس الأزهري من القرية الهادئة إلى "مجزرة الفيوم"

"حلم الثراء السريع".. ربما دار ذلك الخاطر في عقل الشاب "خالد" هناك داخل قرية سنوفر الهادئة بالفيوم، أو لعله جاء بعد ذلك حينما عاد من دولة الإمارات ذات مرة كعادته في صراع جمع الأموال لتأمين مستقبله، لكن المؤكد أن خاطر الشاب الريفي البسيط لم يكن أبدًا قادر على التنبؤ بقتله زوجته وأطفاله كما حدث اليوم.

- "ربنا يحفظك".. ننشر رسالة المتهم في "مجزرة الفيوم" إلى زوجته قبل قتلها - صور

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور لرسالة تهنئة متبادلة بين "خالد.م" المدرس المتهم بقتل زوجته وأطفاله في القضية المتداولة إعلاميًا باسم مجزرة الفيوم، وبين الزوجة "كريمة".

- "قتلهم بساطور مستورد".. شاهد إثبات يكشف تفاصيل جديدة في "مجزرة الفيوم"

لا تزال واقعة مقتل زوجة وأطفالها الأربعة، على يد زوجها في محافظة الفيوم، تثير التساؤلات خاصة بعد كشف التحريات عن كيفية ارتكاب المتهم للجريمة والأداة المستخدمة في الواقعة.