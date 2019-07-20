إطلاق سراح الناقلة البريطانية الثانية المحتجزة في هرمز

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ): أطلقت إيران سراح ناقلة النفط البريطانية الثانية "مسدار" التي كانت محتجزة في مضيق هرمز. صرحت بذلك شركة الشحن البريطانية "نوربولك شيبينج يو كي" مساء اليوم الجمعة.

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