غارة تستهدف "حزب الله" ومستشارين إيرانيين

سرمد الطويل (بغداد)

أكدت مصادر عسكرية رفيعة لـ«الاتحاد» تعرض معسكر «الشهداء» في محافظة صلاح الدين التابع لميليشيات «الحشد الشعبي» إلى قصف بطائرة مسيرة ومقتل عدد من عناصر الميليشيات التابعين لـ«حزب الله»، إضافة إلى مستشارين إيرانيين من «الحرس الثوري».

وأكد مصدر أمني أن طائرة أميركية من نوع «B 350» قامت قبل أيام عدة بعمليات مسح جوي كامل لجبل سنجار والمناطق الجنوبية منه، وصورت مواقع «الحشد الشعبي» وقوات حرس الحدود والفرقة 15 في الجيش العراقي.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي‏ تقي الآمرلي، في بيان، إن طائرة مسيرة مجهولة قامت بقصف معسكر «الشهداء» التابع لميليشيات الحشد الشعبي في أطراف منطقة «آمرلي» بمحافظة صلاح الدين.

من جهته، قال مصدر مسؤول في ميليشيات «الحشد الشعبي» لـ«الاتحاد» إن القصف دمر مصنعاً لتصنيع صواريخ الكاتيوشا وإعادة تأهيل صواريخ من نوع «سكود». وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل 3‏ مستشارين إيرانيين واثنين من ميليشيات «الحشد» وإصابة اثنين آخرين أيضاً في اللواء 16 التابع لـ«أبي رضا النجار» المقرب من منظمة «بدر» و«الحرس الثوري» الإيراني.

مصدر أمني آخر مقرب من ميليشيات «الحشد»، أكد لـ«الاتحاد»، أن «اجتماعاً كان يعقد في هذا المعسكر لقيادات في حزب الله العراقي مع مستشارين إيرانيين، وأن الضربة التي وجهت لهم من قبل طائرات مسيرة عالية الدقة والتقنية لأن الضربة وجهت للاجتماع بشكل مباشر».

إعلام «الحشد الشعبي» اكتفى بالقول إنه يجري تحقيقات حول الأمر، وسيصدر بياناً خاصاً حول الموضوع في وقت لاحق.

وفي السياق، قال هشام الهاشمي،‏ الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، إن «التفجيرات أكبر من حمل الدرون الداعشية التي لا تحمل أكثر من قنبلتين بزنة أقل من 500 جرام، وهو ما قامت به في معارك الساحل الأيمن للموصل 2017»، مؤكداً أن الشكوك حول المنفذ تحوم حول طائرات «الدرون» الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفاد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، بأن طائرة مسيرة قصفت معسكراً تقيم فيه ميليشيات «الحشد الشعبي» في قضاء «طوزخورماتو». وقال أبو رغيف في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن «طائرة مسيرة قصفت معسكراً بجنوب قضاء الدوز في قرية جاروغلي»، مبيناً أن «المعسكر تقيم فيه قوات تابعة للحشد الشعبي».

وفي السياق، كشف رئيس مجلس العشائر العربية في العراق، الشيخ ثائر البياتي، عن مقتل وإصابة عدد من العناصر تابعة لـ«حزب الله»، وكذلك عناصر من «الحرس الثوري» جراء القصف الذي استهدف المعسكر. وقال البياتي في تصريحات لقناة «العربية»، إن المعسكر يضم صواريخ باليستية إيرانية الصنع نقلتها طهران مؤخراً إلى المعسكر عبر شاحنات تستخدم لنقل المواد الغذائية المبردة.

إلى ذلك، تحدثت مصادر عراقية عن مقتل مستشارين إيرانيين بالغارة الجوية التي استهدفت المعسكر، وفيه 460 مختطفاً لا يزال مصيرهم مجهولاً. وأضافت المصادر أن مصانع لتطوير الصواريخ الباليستية تم استهدافها في المعسكر، ما تسبب في انفجارات متتالية جراء القصف. ومن جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى أن القوات الأميركية لم تشترك في أي عملية عسكرية ضد معسكر «الحشد الشعبي» في العراق.

ولم يُكشف من قبل عن وجود مدربين أو مستشارين إيرانيين في صفوف ميليشيات «الحشد الشعبي» في هذه المنطقة.