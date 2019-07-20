فيديو: يونس ميموني
“نينو الجزائري”، شاب جزائري، مقيم بمدينة طنجة، فضل متابعة مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي جمعت اليوم منتخب بلاده بالسينغال، في مقهى مغربي، رفقة إخوانه المغاربة.
نينو، عاش لحظات عصيبة، قبل أن ينفحر فرحا رفقة المغاربة، بعد صافرة الحكم، الذي أعلن تتويج المنتخب الجزائري، بطلا لإفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.
من جانبهم، شارك أهل طنجة فرحة الشاب الجزائري، مسحوا دموعه وعانقوه، وهو الأمر الذي خلق أجواء خاصة بعد المباراة.
وفي تصريح ل”اليوم24” عبر نينو عن سعادته الكبيرة بفوز بلاده باللقب، كما عبر عن فرحته العارمة بمشاركة التتويج مع إخوانه المغاربة.
إليكم أجواء الفرحة وتصريح الشاب الجزائري بعد المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر مؤثر.. دموع جزائري مقيم بالمغرب بعد التتويج باللقب: ” شاركت فرحتي مع خوتنا المغاربة” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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