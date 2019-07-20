بلماضي: المسار كان طويلا ونستحق هذا التتويج

عبر جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، عن سعادته بفوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، اليوم الجمعة، عقب تغلبه في المباراة النهائية على نظيره السنغالي بهدف دون رد.

وقال بلماضي بعد نهاية المباراة: “إنه حدث تاريخي ورائع، فهذه أول كأس إفريقية نحرزها خارج الجزائر، رغم أن المباراة النهائية لم تكن سهلة”.

وأضاف صاحب 43 عاما “المسار كان طويلا نحو هذا التتويج، لكننا نستحق اللقب، وأشكر اللاعبين لولا قتاليتهم لما حققنا هذه الكأس”.

يذكر أن المنتخب الجزائري حقق لقبه الثاني في كأس الأمم الإفريقية، بعد أن فاز بأول ألقابه في دورة 1990 التي احتضنها على أرضه، حيث تعلب في النهائي على منتخب نيجيريا بهدف دون رد.