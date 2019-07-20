عقب فوز المنتخب الجزائري بالكأس الإفريقية بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم 2019، التي احتضنت مصر أطوارها النهائية.
وقال الملك في الرسالة، إن المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، فاز عن جدارة واستحقاق، بكأس إفريقيا للأمم 2019، التي احتضنت مصر الشقيقة أطوارها النهائية.
وأعرب الملك للشعب الجزائري، عن أحر التهاني بهذا “الإنجاز الكروي القاري، لكرة القدم الجزائرية”.
وأضاف الملك، “بهذه المناسبة التاريخية، يسعدني باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي قاطبة، أن نشاطر الشعب الجزائري الشقيق، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق، خاصة وأن الأمر يتعلق بفوز بلد مغاربي جار وشقيق؛ وكأن هذا التتويج هو بمثابة فوز للمغرب أيضا”.
وأشاد الملك بالأداء التقني الرفيع، وبالروح التنافسية العالية، التي أبان عنها هذا المنتخب الطموح، طيلة مباريات هذه البطولة الإفريقية المتميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد السادس لـ”بنصالح”: فوز الجزائر الجار الشقيق بكأس إفريقيا بمثابة فوز للمغرب أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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