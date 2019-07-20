اغتصاب وقتل حنان.. النيابة العامة تصدر أول بلاغ لها عن تفاصيل القضية

خرج الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بالرباط، ليوضح تفاصيل قضية اغتصاب وقتل الشابة الراحلة حنان، وقال إن شريط الفيديو الذي تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لعملية اعتداء جسدي عنيف وهتك عرض امرأة، له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط، أن أجرت بحثا بشأنها في 9 يونيو الماضي.

وأوضح الوكيل العام للملك، حسن الداكي، أن المتورط في الواقعة تم تقديمه أمام وكيل الملك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 11 يونيو الماضي، حيث تم متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني.

وأضاف الداكي في بلاغ تم تعميمه، اليوم الجمعة، “على إثر وفاة الضحية مساء يوم 11 يونيو، تقدمت النيابة العامة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الاختصاص، اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر يوم 15 يونيو الماضي”.

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وبحسب البلاغ، أصدرت النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية، وذلك موازاة مع ظهور شريط الفيديو.

وأسفر البحث الجديد عن إيقاف ثمانية أشخاص، لهم علاقة بواقعة القضية، وتم تقديمهم، اليوم الجمعة، للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة، تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الاشتباه في ارتكاب عدة جرائم، منها القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة للمتهم الرئيسي.

بالإضافة إلى تهم استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية، والاحتجاز والتعذيب، ثم توفير محل عن علم لحبس وحجز وتعذيب المعتدى عليها، في حق أحد الموقوفين، وعدم تقديم المساعدة إليها، وأيضا تسجيل وبث صورة الضحية قصد التشهير بها، في حق اثنين من الموقوفين.