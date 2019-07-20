بن ناصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في “الكان”

نال اللاعب الجزائري اسماعيل بن ناصر، جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها الملاعب المصرية خلال الفترة ما بين 21 يونيو الماضي، و19 يوليوز الجاري.
ومنحت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا في نسختها رقم 32، الجائزة لبن ناصر، نظير مساهمته الكبيرة في تتويج منتخب بلاده باللقب، إذ قدم مستويات رائعة في كل المباريات التي خاضها رفقة “ثعالب الصحراء”، طيلة مشوار البطولة.
وحسم منتخب الجزائر اللقب لصالحه عقب تغلبه في المباراة النهائية، مساء اليوم الجمعة، على نظيره السنغالي بهدف دون رد، وقعه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليحقق بذلك الجزائريون لقبهم الثاني في “الكان”، بعد الأول الذي توجوا به عام 1990 أمام منتخب نيجيريا.
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