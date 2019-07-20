البنتاجون: طائرات استطلاع أمريكية تراقب الوضع في مضيق هرمز‎‎

قال الجيش الأمريكي، الجمعة، إن طائرات استطلاع غير مسلحة في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز.

وأضاف بيان للجيش الأمريكي أن هذه الطائرات على اتصال بالسفن الأمريكية في المنطقة بعدما قالت بريطانيا إن إيران احتجزت ناقلتي نفط.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "لدينا طائرات دورية تعمل في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز".



وأضاف "قيادة القوات البحرية الأمريكية على اتصال مع السفن الأمريكية بالمنطقة لضمان سلامتها".

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وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، إيران من عواقب وخيمة إذا لم تفرج إيران عن الناقلتين اللتين تم اختطافهما خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية.

وأكد هانت الذي تحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن طهران ستتكبد خسائر فادحة إذا تم تقييد حرية الملاحة الدولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه يشعر بقلق بالغ إزاء اختطاف إيران سفينتين في مضيق هرمز، مشيرا إلى حضوره اجتماعا أمنيا لاستعراض ما يمكن فعله تجاه التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة.

وكانت بريطانيا ذكرت أن إيران احتجزت مسدار والناقلة ستينا إمبيرو، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

لكن الإعلام المحلي الإيراني زعم أنه لم يتم احتجاز مسدار لكن تم توجيه تحذير لها، بينما قال الجيش الإيراني إنه احتجز الناقلة ستينا إمبيرو.