بريطانيا تحذر إيران بـ"عواقب وخيمة" بعد اختطاف ناقلتي نفط‎

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، إيران من عواقب وخيمة إذا لم تفرج إيران عن الناقلتين اللتين تم اختطافهما خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية.

وأكد هانت الذي تحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن طهران ستتكبد خسائر فادحة إذا تم تقييد حرية الملاحة الدولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه يشعر بقلق بالغ إزاء اختطاف إيران سفينتين في مضيق هرمز، مشيرا إلى حضوره اجتماعا أمنيا لاستعراض ما يمكن فعله تجاه التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة.



وكانت بريطانيا ذكرت أن إيران احتجزت مسدار والناقلة ستينا إمبيرو، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

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لكن الإعلام المحلي الإيراني زعم أنه لم يتم احتجاز مسدار لكن تم توجيه تحذير لها، بينما قال الجيش الإيراني إنه احتجز الناقلة ستينا إمبيرو.





وأعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا، والأخرى علم ليبيريا.

وأضاف هانت "ندرس حاليا ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا".

وتابع: أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة، وليس بينهم بريطانيون، مؤكدا أن اختطاف السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة.