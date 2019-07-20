السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى الدفاع المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على استقبال قوات أمريكية على أراضي المملكة.
وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
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