كشفت معلومات لقناة "الميادين" أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتّصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل دقائق من موعد قصف مواقع إيرانيّة، لوضعه في صورة التطورات".
وأوضحت أنّ "نتانياهو لفت ترامب إلى أنّ إسرائيل تقصف مواقع في سوريا، وإيران لا ترد طالما لا تقع خسائر"، مبيّنةً أنّ "نتانياهو قال لترامب إنّ إيران ردّت بقصف مواقع إسرائيليّة حسّاسة في الجولان بعد سقوط قتلى، وأنّنتانياهو دفع ترامب إلى إلغاء قرار الرد على إسقاط إيران لطائرة أميركيّة مسيّرة".
وكان قد أكّد ترامب في وقت سابق "أنّنا واثقون من أنّ قواتنا أسقطت طائرة إيرانيّة مسيّرة"، مشدّدًا على "أنّنا جاهزون للرد على أيّ استفزازات من قبل إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الميادين: نتانياهو دفع ترامب لإلغاء الرد على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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