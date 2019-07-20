فقدان ستة أشخاص بعد هجوم نفذه متشددون على قافلة إغاثة في نيجيريا

أعلنت منظمة الإغاثة الدوليّة "العمل ضد الجوع"، أنّ "أحد موظّفيها وسائقَين وثلاثة آخرين من العاملين في مجال الصحة أصبحوا في عداد المفقودين، بعد هجوم وقع على قافلة مساعدات قرب بلدة داماساك بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وأدّى أيضًا إلى مقتل سائق".
وشدّدت في بيان، على"أنّنا نشعر ببالغ الحزن لهذا الحادث المأساوي الّذي استهدف هؤلاء الزملاء الّذين وهبوا حياتهم لتقديم المساعدة للحفاظ على حياة الأفراد والأسر".
ونقلت وكطالة "فرانس برس" عن مصدر، أنّ "القافلة المكوّنة من ثلاث عربات كانت عند في طريق العودة من قرية مجاورة تدير فيها منظمة مكافحة الجوع مشفى، حين أطلق مسلحون النار. وأدّى ذلك الى خروج إحدى العربات عن مسارها في الطريق واصطدامها بشجرة، ما أدّى إلى مقتل سائقها".
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