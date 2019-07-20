مسؤول إيراني: احتجاز ناقلة النفط البريطانية جاء بسبب مخالفتها قوانين الملاحة

أوضح مدير الملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية، مراد عفيفي بور، أنّ "القوات العسكريّة البحريّة الإيرانيّة استجابت لطلبنا باحتجاز ناقلة ​النفط​ البريطانية بعد أن قامت بخرق قوانين الملاحة وأطفأت أجهزة التتبع وخرجت عن مسارها في ​مضيق هرمز​".

وبيّن أنّ "الناقلة كانت ستتسبّب في حوادث اصطدام في المضيق"، لافتًا إلى أنّ "​الحرس الثوري​ وجّه تحذيرات عدّة للسفينة البريطانية، إلّا أنّها لم تستجب، واصطدمت بسفينة صيد في مضيق هرمز قبل احتجازها". وذكر أنّ "سفينة الصيد حاولت التواصل مع ناقلة النفط البريطانية بعد حادث التصادم، لكنّها لم تتجاوب، وعقب محاولات عدّة وعدم استجابة الناقلة البريطانية لها، قامت سفينة الصيد بالتواصل مع إدارة الملاحة البحرية في ميناء بندر عباس، وإعلامهم بالأمر".