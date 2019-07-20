الموسوي: قدمت استقالتي لان اولويتي حماية بناتي وكي لا اخلط الشخصي بالعام

أعلن النائب المستقيل ​نواف الموسوي​، ان "أنا لم اقدم استقالتي على قاعدة منع الاحراج، بل قدمتها لان اولويتي هي حماية بناتي وكي لا اخلط بين الشخصي والعام".

وذكّر الموسوي في حديث تلفزيوني "ان أنا النائب المسلم الوحيد الذي وقّع على قانون حماية المرأة من ​العنف الاسري​، وانا عندما تحركت من اجل ابنتي غدير، فعلت ذلك ايضا من أجل كل البنات التي تظلم في بيتها الزوجي،" مضيفا ان "وان كانت قضيتي شخصية، الا انها مدخل الى العام، في تحسين أوضاع ​المرأة اللبنانية​"، مشيرا الى "ان مثولي امام ​القضاء​ في هذه القضية يقرره ​حزب الله​ وليس أنا".