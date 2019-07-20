بطيش: نخاف من تمييع الحسابات في ديوان المحاسبة بهدف تطيير قطوعات الحسابات

أعلن وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​، "ان نحتاج الى تصفير الحسابات من 1/ 1 1997،" مشيرا الى "ان منذ العام 1997، الى العام 2003 هناك تحفظ حول الارقام النهائية ويهمنا الفروقات بين ال 1997 وال 2003، ونخاف من تمييعها في ​ديوان المحاسبة​ بهدف تطييرها."

ولفت بطيش في حديث تلفزيوني، "الى ان واجب ​الديوان​ مراقبة المنهجية في الحسابات فقط، وليس اعادة الحسابات من جديد،" مشيرا الى "ان من حق رئيس لجنة المال والموازنة الكلام في ال​سياسة​ بالتأكيد ان "الديوان يرفع تقريره الى ​مجلس الوزراء​ والذي يحوله بدوره الى ​مجلس النواب​".