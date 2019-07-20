السعودي: في صيدا لا نفرق بين لبناني وفلسطيني

علق رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، على هامش افتتاح فعاليات بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي في خان الإفرنج في صيدا على تشهده المدينة من ردود فعل رافضة لإجراءات ​وزارة العمل​ بحق الفلسطينيين، معتبرا أن "ما يحصل في صيدا ضربة كبيرة للمدينة ، ونحن في صيدا لا نفرق بين لبناني أو فلسطيني، وعدد اللبنانيين يكاد يكون قريبا من عدد الفلسطينيين وربما الفلسطينيون أكثر، وهم في قلبنا ويجب ان يأخذوا حقوقهم كاملة وليس فقط ما يطالبون به، بل يجب ان يعطوهم حق التملك. لافتا إلى انهم موجودون عندنا من 70 عاما وجميعهم ولدوا في ​مدينة صيدا​ ولايزال هناك من ينظر لهم كلاجئين بل هم أهل البلد في صيدا".

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