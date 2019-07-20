هانت : إيران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة ونسعى لحل دبلوماسي

حذر وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ "​إيران​ من عواقب وخيمة في حال لم تفرج عن ناقلة ​النفط​ البريطانية"، مشددا على أن "إيران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة"، معلنا "أننا نسعى إلى سبيل دبلوماسي لحل الأزمة مع إيران".

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