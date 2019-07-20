أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة للأنباء بأنّ "مصادر عسكريّة في منطقة الخليج الفارسي أعلنت أنّ "stena impero" هي ناقلة النفط الوحيدة الّتي جرى توقيفها من قبل إيران، وأنّ الحرس الثوري الإيراني لم يحتجز الناقلة "مسدار" الّتي تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا في الخليج".
من جهته، ذكر "التلفزيون الإيراني" أنّ "ناقلة النفط البريطانية الّتي تحمل علم ليبيريا استجابت لتحذيرات وتوجيهات من الحرس الثوري بشأن مراعاة البيئة وقوانين الملاحة الآمنة، خلال عبورها مضيق هرمز، ولم يتمّ توقيفها، وأكملت مسارها".
وكانت قد كشفت وكالة "رويترز" أنّ "ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا، حوّلت اتجاهها فجأة شمالًا نحو إيران، بعد مرورهًا غربًا عبر مضيق هرمز إلى الخليج".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء إيرانية: لم يتم احتجاز ناقلة النفط "مسدار" التي تديرها شركة بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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