كشف مصدر مسؤول في ​وزارة الدفاع السعودية​، لـ"الوكالة السعودية للأنباء- واس"، أنّ "انطلاقًا من التعاون المشترك بين السعودية و​الولايات المتحدة الأميركية​، ورغبتهما في تعزيز كلّ ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ على استقبال السعودية لقوات أميركية، لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وضمان السلم فيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان وافق على استقبال قوات أميركية بالسعودية لرفع مستوى العمل للدفاع عن أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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