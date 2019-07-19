نهائي “الكان”.. الجزائر ينهي الشوط الأول متقدما على السينغال

أنهى المنتخب الجزائري لكرة القدم، الجولة الأولى متفوقا بهدف دون رد، على نظيره السينغالي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “القاهرة” الدولي، في نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام في الملاعب المصرية.

ولم يمهل المنتخب الجزائري، خصمه السينغالي سوى دقيقتين اثنتين، وافتتح حصة التسجيل، عن طريق اللاعب بغداد بونجاح، من قدفة قوية ارتطمت بالمدافع وغالطت الحارس السينغالي.

وحاول “الخضر” إضافة أهداف أخرى، بعد أن فرض ضغطا كبيرا على دفاع السينغال، غير أن محاولات رياض محرز ويوسف بلايلي، لم تعرف طريقها للشباك.

بعد الدقيقة العاشرة، خف ضغط الجزائريين نوعا ما، ما أتاح الفرصة لرفاق ساديو ماني للمحاولة، خاصة عن طريق الكرات الثابتة، التي لم تحول هي الأخرى إلى أهداف.

وتبقى أخطر الفرص لمنتخب “أسود التيرانغا” تلك التي أتيحت لهم، في الدقيقة 38 من قدفة قوية للاعب اسماعيل سار، لم تذهب بعيدا عن عارضة الحارس رايس مبولحي.