ديبالا يرد على إمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، على مانشستر يونايتد الإنجليزي حول إمكانية رحيله عن صفوف يوفنتوس الإيطالي لصالح "الشياطين الحمر".
وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في "أولد ترافورد" خلال الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددًا رفقة السيدة العجوز.
وكان ديبالا، قدم موسمًا مخيبًا مع يوفنتوس تحت قيادة ماسيمليانو أليغري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
ويبحث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، عن مهاجم جديد، بسبب الرحيل المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان هذا الصيف.
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