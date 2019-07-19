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التونسي مرياح على أعتاب نابولي الإيطالي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات ياسين مرياح لاعب منتخب تونس وفريق أولمبياكوس اليوناني، قريبا من الانتقال إلى صفوف نابولي، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية.

وكان ميكي بوراوي وكيل اللاعب، كشف في تصريح لقناة "كالتشيو نابولي 24" عن أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو، ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم مرياح مستويات قوية خلال منافسات أمم أفريقيا "مصر 2019"، وفرض نفسه واحدا من أفضل لاعبي "نسور قرطاج" خلال المسابقة القارية.

وأسهم مرياح في حصول منتخب تونس على المركز الرابع في النسخة رقم 32 من كأس الأمم الأفريقية، بعد خسارة من نيجريا بهدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي.

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تجدر الإشارة إلى أن مرياح يرتبط بعقد مع نادي أولمبياكوس اليوناني يمتد حتى عام 2022.

ويملك اللاعب الأسبق للصفاقسي التونسي في رصيده 144 مباراة طوال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 7 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة.

ويضم نابولي، وصيف النسخة الماضية من ، بين صفوفه لاعبين عربا، هما الثنائي الجزائري فوزي غلام وآدم وناس.

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