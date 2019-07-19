القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات ياسين مرياح لاعب منتخب تونس وفريق أولمبياكوس اليوناني، قريبا من الانتقال إلى صفوف نابولي، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية.
وكان ميكي بوراوي وكيل اللاعب، كشف في تصريح لقناة "كالتشيو نابولي 24" عن أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو، ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقدم مرياح مستويات قوية خلال منافسات أمم أفريقيا "مصر 2019"، وفرض نفسه واحدا من أفضل لاعبي "نسور قرطاج" خلال المسابقة القارية.
وأسهم مرياح في حصول منتخب تونس على المركز الرابع في النسخة رقم 32 من كأس الأمم الأفريقية، بعد خسارة من نيجريا بهدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن مرياح يرتبط بعقد مع نادي أولمبياكوس اليوناني يمتد حتى عام 2022.
ويملك اللاعب الأسبق للصفاقسي التونسي في رصيده 144 مباراة طوال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 7 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة.
ويضم نابولي، وصيف النسخة الماضية من الدوري الإيطالي، بين صفوفه لاعبين عربا، هما الثنائي الجزائري فوزي غلام وآدم وناس.
كانت هذه تفاصيل خبر التونسي مرياح على أعتاب نابولي الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.