استفزازات إيران ورضوخ قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 19 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز استعدادات الولايات المتحدة للرد على استفزازات إيران، وقطر ترضخ لفتح تحقيق في مقتل عامل بريطاني بأراضيها، ودير شبيجل تؤكد أن الأكراد لا يثقون بأردوغان ومستقبله على الهاوية، ومليشيا الحوثي تحظر سفر اليمنيين وتصادر جوازاتهم، وبومبيو: مليشيا حزب الله تهدد الأمن الدولي والإقليمي، وصحف ألمانية تؤكد أن أردوغان يتخبط وخروج تركيا من الناتو محتمل.

وتأجيل محادثات "الإعلان الدستوري" بالسودان، ومحكمة بجبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 30 يوما، وواشنطن تفرض عقوبات على قيادي بارز في حزب الله، وميركل تعتزل السياسة 2012، وإيران تثير قلقها في الخليج، واستقالة رئيس وزراء كوسوفو المتهم بجرائم حرب، و4 محطات استثنائية في رحلة قطار التعاون الإماراتي الصيني.

Advertisements

أما في الاقتصاد فتطالعون: العقوبات الأمريكية تصيب الاقتصاد المحلي بالفوضى، والمقاطعة العربية تربك قطاعات الدوحة الاقتصادية، وهبوط الليرة يضرب مفاصل الاقتصاد، والحرب التجارية بين أمريكا والصين.. مفاوضات عبر الهاتف، لأول مرة منذ 6 سنوات.. أسعار الذهب فوق 1452 دولارا، والنفط يرتفع بعد تدمير البحرية الأمريكية طائرة إيرانية.

وإلى الملاعب تجدون: مالديني يوضح حقيقة مفاوضات ميلان مع مودريتش.

وفي الفن تقرأون: محمود عبدالمغني: الجمهور السعودي واعٍ ومدرك لقيمة الفن.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2019.

للاطلاع اضغط هنا