سفير الإمارات ورئيس موريتانيا يبحثان علاقات البلدين

بحث سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد غانم حمد المهيري، الجمعة، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط السفير حمد غانم حمد المهيري، الذي قدم أوراق اعتماده بصفته سفيرا للإمارات في البلاد.

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من جانبه، نقل السفير حمد غانم حمد المهيري للرئيس الموريتاني تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتمنياتهم للرئيس ولشعب موريتانيا مزيدا من التقدم والازدهار.



وقال "كان لي شرف كبير بأن حظيت اليوم بلقاء الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، حيث سلمته أوراق اعتمادي كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وأضاف السفير حمد غانم حمد المهيري:"وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة سأعمل على تقوية وتعميق علاقات التعاون والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في الإمارات وموريتانيا".

وهنأ السفير الإماراتي الشعب والحكومة الموريتانية على إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد، وقدم تهنئته للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.