لندن تعلن اختطاف إيران سفينتين بريطانيتين بمضيق هرمز

أعلنت بريطانيا، الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا، والأخرى علم ليبيريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء اختطاف إيران سفينتين في مضيق هرمز، مشيرا إلى حضوره اجتماعا أمنيا لاستعراض ما يمكن فعله تجاه التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة.

وأضاف: "ندرس حاليا ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا".

وتابع: أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة، وليس بينهم بريطانيون، مؤكدا أن اختطاف السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة.

وقالت شركة "نورثرن مارين" المشغلة لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" التي اختطفتها مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، إنها غير قادرة حاليا على التواصل مع السفينة التي تتحرك شمالا حاليا صوب إيران.



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وأضافت: إن "زوارق صغيرة وطائرة هليكوبتر غير معلومة الهوية اقتربت من الناقلة خلال عبورها مضيق هرمز داخل المياه الدولية، و23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات بعد اختطاف إيران للسفينة".

ولم تعلن لندن حتى الآن اسم السفينة الثانية.

وبدورها، طالبت غرفة الشحن في بريطانيا بتوفير مزيد من الإجراءات الحماية للسفن التجارية بعدما اختطفت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية الناقلة في مضيق هرمز.

وقال بوب سانجوينيتي رئيس الغرفة: "ندين بأشد العبارات اختطاف سينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.. هذه الواقعة تشكل تصعيدا، وبينما ندعو لرد محسوب يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية السفن التجارية لضمان تعزيز الأمن وحرية تدفق التجارة".





واختطفت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وقالت المليشيا في بيان على موقعها الإلكتروني: إن "القوات البحرية التابعة لها اختطفت الناقلة البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز".