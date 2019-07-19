الان تتابع البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة صواريخ ثاد للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 12:18 ص, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلن البنتاغون أن لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة صواريخ ثاد للسعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة صواريخ ثاد للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.