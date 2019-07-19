الاتحاد الإفريقي يكرم القوات الأوغندية لحفظ السلام في الصومال

أشادت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بالقوات الأوغندية لمساهمتها في السلام والاستقرار في الصومال.

حصل الجنود ، الذين ينتمون إلى مجموعة المعارك التابعة لقوة الدفاع الشعبية الأوغندية ، على ميداليات وشهادات لدورهم في حفظ السلام في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وأشاد فرانسيسكو ماديرا ، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، بمجموعة القتال لتشجيع الحوار والمصالحة بين المجتمعات التي تعيش في منطقة عملياتها.

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تعمل الكتيبة الأوغندية في الجيل ، وبوفو ، وماركا ، وشلنابوت ، وكوريولي ، وماشالي ، في مناطق أخرى في ولاية جنوب غرب الصومال.

"خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، تمكنت من تنفيذ برنامج بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من خلال الانتقال إلى قواعد العمليات الأمامية الخاصة بك لمحاربة العدو وتحقيق السلام والاستقرار لسكان القطاع الأول" ، ماديرا.

وقال ماديرا في بيان صدر مساء الخميس بعد حفل توزيع الميداليات "الاتحاد الافريقي موجود في الصومال ليس لأي غرض اخر سوى المساعدة في تحرير هذا البلد من ويلات حركة الشباب القاسية والمدمرة."