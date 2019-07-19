شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: احتجاز إيران «ناقلتين» عمل «غير مقبول» و«مقلق للغاية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (لندن)

أعلنت بريطانيا أنّ إيران احتجزت اليوم (الجمعة) ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل «غير مقبول» و«مقلق للغاية».

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان «أنا قلق للغاية من مصادرة سفينتين بحريتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز»، مؤكداً أنّ «أعمال الاحتجاز هذه غير مقبولة».