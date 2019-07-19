شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين «تصعيد العنف» من إيران باحتجازها ناقلة نفط بريطانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (واشنطن) اتهمت الولايات المتحدة إيران بـ «تصعيد العنف» بعد أن أعلن الحرس الثوري اليوم (الجمعة) أنّه صادر ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال غاريت ماركيز المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في بيان «إنها المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع تكون فيها المملكة المتحدة هدفاً لتصعيد العنف من قبل النظام الإيراني»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا ضد سلوك إيران الخبيث».



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