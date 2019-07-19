شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أمريكا تعلم باحتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - «رويترز» (واشنطن)
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اليوم (الجمعة) إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران.
وقال المتحدث جاريت ماركيز «نحن على علم بالتقارير عن أن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية».
وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا في مواجهة سلوك إيران الخبيث».
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