الشركة المالكة للناقلة البريطانية تؤكد انقطاع الاتصال بسفينتها

أعلنت شركة "ستينا بولك" السويدية المالكة لناقلة ​النفط​ "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم ​بريطانيا​ والتي قال الحرس الثوري ال​إيران​ي إنّه "صادرها" أنّها فقدت الاتصال بسفينتها بعد تعرضها "لهجوم" أثناء إبحارها في ​مضيق هرمز​.

وكشفت الشركة في بيان أن "سفينتا تعرضت لهجوم بواسطة طائرات صغيرة و​مروحية​ مجهولة الهوية أثناء عبورها مضيق هرمز بينما كانت ​السفينة​ في ​المياه​ الدولية"، مشيرة الى أنه "يتعذر علينا حالياً الاتصال بالسفينة التي يجري تعقّبها الآن وهي تتجّه شمالًا نحو إيران".