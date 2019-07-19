رويترز: ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية حولت اتجاهها فجأة نحو إيران

كشفت وكالة "رويترز" أنّ "​ناقلة نفط​ ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ​ليبيريا​، حوّلت اتجاهها فجأة شمالًا نحو ​إيران​، بعد مرورهًا غربًا عبر ​مضيق هرمز​ إلى ​الخليج​".

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