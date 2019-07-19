أعلن وزير ​الخارجية البريطانية​ ​جيريمي هانت​، "أنّني قلق للغاية من مصادرة سفينتين بحريتين من قبل ​السلطات الإيرانية​ في ​مضيق هرمز​"، مؤكّدًا أنّ "أعمال الاحتجاز هذه غير مقبولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا: احتجاز إيران سفينتين بحريتين عمل غير مقبول ومقلق للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.