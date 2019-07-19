أبو فاضل: قضايا الفلسطينيين لا تحل بالتحدي وسنبقى إلى جانبهم حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية

توجّه الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، إلى الشيخ ​خضر الكبش​ "العزيز المحترم"، بالقول: "خدنا بحلمك وروّق شوي. قضايا الإخوة الفلسطينيين لا تحلّ بالتحدّي".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا معهم ومع القضية، وأنت تعرف أنّ ​لبنان​ قدّم الكثير الكثير للفلسطينيين ولا يزال، وأنا بذلت الغالي والنفيس في مجتمعي وناسي من أجل ​المقاومة​ والممانعة والقضية"، مؤكّدًا "أنّنا نريد دولة لبنانيّة صحيحة وثلاثيّة ذهبيّة: جيش وشعب ومقاومة".

وشدّد أبو فاضل على "أنّنا سنبقى إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ حتّى تحقيق مطالبه الإنسانيّة والاجتماعيّة كافّة في لبنان، كما هو واقع الحال في ​سوريا​ و​الأردن​، ولتخجل ​الدولة اللبنانية​ من نفسها".