أبو فاضل: قضايا الفلسطينيين لا تحل بالتحدي وسنبقى إلى جانبهم حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية

توجّه الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، إلى الشيخ خضر الكبش "العزيز المحترم"، بالقول: "خدنا بحلمك وروّق شوي. قضايا الإخوة الفلسطينيين لا تحلّ بالتحدّي".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا معهم ومع القضية، وأنت تعرف أنّ لبنان قدّم الكثير الكثير للفلسطينيين ولا يزال، وأنا بذلت الغالي والنفيس في مجتمعي وناسي من أجل المقاومة والممانعة والقضية"، مؤكّدًا "أنّنا نريد دولة لبنانيّة صحيحة وثلاثيّة ذهبيّة: جيش وشعب ومقاومة".
وشدّد أبو فاضل على "أنّنا سنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتّى تحقيق مطالبه الإنسانيّة والاجتماعيّة كافّة في لبنان، كما هو واقع الحال في سوريا والأردن، ولتخجل الدولة اللبنانية من نفسها".
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