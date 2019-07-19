هنأ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، بإقرار ​الموازنة​، قائلًا: "موازنة 2019 أخيرًا. "Mission Accomplished"، وتهانينا للجنة المال والموزانة و​مجلس النواب​". وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الحكومة، بالقول: "حان وقت العمل". وأرفق عون التعليق بصورة تجمعه برئيس لجنة المال النائب ​ابراهيم كنعان​. وكان مجلس النواب قد أقرّ قانون موازنة 2019، بموافقة 83 نائبًا ومعارضة 18 آخرين هم: فؤاد مخزومي، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، إدي ديمرجيان، جورج عدوان، إدي أبي اللمع، جان طالوزيان، جورج عقيص، أنطوان حبشي، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشه، عماد واكيم، شوقي الدكاش، جميل السيد، الياس حنكش، سامي الجميل، نديم الجميل، جهاد الصمد، وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، فيما غاب النائب فيصل كرامي الّذي كان أعلن معارضته للموازنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون هنأ بإقرار الموازنة: "Mission Accomplished" وحان وقت عمل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.