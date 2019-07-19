حنكش أعلن الاعتراض على ضريبة الـ3 بالمئة: كفى تمويل عجزكم من جيوب الناس

أعلن عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش "أنّه ضدّ ضريبة الـ3 بالمئة".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "دعم الصناعة عبر: إعفاء المواد الأوليّة والمعدّات الصناعيّة، فرض رسم نوعي لمنع الإغراق مع مراعاة الإتفاقات الثنائيّة، دعم التصدير"، مشدّدًا على أنّ "زيادة إيرادات الدولة لا يتمّ على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فهذا سيزيد من تضخّم الأسعار بسبب سوء الرقابة. كفى تمويل عجزكم من جيوب الناس".
وكان مجلس النواب قد فرض 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للقيمة المضافة، على أن يُحدّد ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
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