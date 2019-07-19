يمين: سنحج قريبا برفقة السيد نصرالله الى القدس بتوقيت الوعد الصادق

أكدت عضو المكتب السياسي في تيار المردة ​فيرا يمين​ ان البعد الايماني بحديث الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​، هو اكثر منه ديني، وهذا البعد يعطينا الامل اننا سنعود الى ​القدس​ بتوقيت الوعد الصادق، مشيرة الى ان السيد "طمأن" الاسرائيليين اننا عائدون الى ​فلسطين​ قريبا ولذلك كلنا سنحج برفقة السيد الى القدس، مشيرة الى ان مقابلة السيد نصرالله مرتكزة الى معلومات، مؤكدة ان حين يحمل السيد خريطة فلسطين ويقوم بمسح شامل للخريطة فهو يقول للمستوطنين الاسرائيليين ان قريبا "سنمحيكن" عن الخريطة. وهو سمى في هذا الاطار الجليل "جزء من المعركة" وليس كل المعركة، ولفتت الى ان اسلوب السيد والمزيج في الفصحى والعامية هو انعكاس لشخصيته وهو يدل الى مزيج من النفس الشعبي والهوية العربية التي ينتمي اليها ، وينجح في هذا المزيج السهل وغير المركب للغة التي يتكلم بها.

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