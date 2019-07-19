لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "رغم أهمية إقرار ​الموازنة​ الليلة لكن يبقى الأهم بأية روحية وعقلية يدار البلد؟"، محذرا من "ممارسة ​سياسة​ الإستهداف أو التطويق لرئيس ​الحكومة​ أو شل الحكومة وممارسة طقوس تعطيلية مدمرة"، مشيرا الى أن "ما شهدناه من محاولات غير بريئة في جلسة الموازنة اليوم لا يبشر بالخير، البلد لا يحتمل الاعيبكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: حذار من ِممارسة سياسة الإستهداف أو التطويق لرئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.