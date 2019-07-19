الحسن:حجز حرية الفرد وهو مسافر لعدم دفعه ضبط سير ليس مبلّغا عنه "ما بتدخل براس عاقل"

شددت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "حجز حرية الفرد وهو مسافر أو إذا كان راجع من السفر، لعدم دفعه ضبط سير ليس مبلّغا عنه، "شغلة ما بتدخل براس عاقل". فشكرا لسعادة النواب لتعديل القانون ووضع حد لهل الوضع الشاذ".

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