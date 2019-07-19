إنقاذ 33 حالة من الغرق في شواطىء رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن اللواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، إنقاذ 33 حالة من الغرق، وتسليم 1645 طفلًا تائهًا إلى ذويهم خلال الساعات القليلة الأخيرة من اليوم الجمعة.

وأضاف أن مسئولي الوحدة المحلية يعملون من أول ضوء النهار حتى آخره لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة الذين توافدوا للاستمتاع بالموسم الصيفي.

وأضاف حمدي، في تصريح صحفي، أنه يجري متابعة المنقذين وحالات تعدي خط الحماية بالشاطىء بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بأجهزة اللاسلكي، بعد تزويد الشواطئ بـ6 لانشات سريعة ودراجتين مائيتين و100 رجل.