إحالة مدير "شباب بني سويف" للتحقيق عقب غرق طفلة في حمام سباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أحال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، واقعة غرق طفلة في حمام سباحة مركز شباب مركز الواسطى، للتحقيق العاجل لمعرفة ملابسات الواقعة.
وقرر المحافظ إحالة مدير إدارة الشباب والرياضة بالواسطى، والمدير التنفيذي لمركز شباب الواسطى، للتحقيق وإنهاء عمل مدير حمام السباحة، وجميع المدربين والمنقذين في المركز، الذين تم التعاقد معهم عن طريق مجلس الإدراة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجرءات القانونية في حالة ثبوت تقصير أو إهمال تسبب في وفاة الطفلة.
وأوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد تقرير شامل تفصيلي عن الواقعة، لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية واحترازية لمنع تكرار مثل تلك الواقعة.
وأفاد سرور بأن النيابة العامة، أمرت أمس الخميس، بإحضار تحريات المباحث عن الواقعة، والتي أسفرت عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وقال والد الطفلة إن الواقعة قضاء وقدر ولم يوجه أي اتهام لأحد، وبناء على ذلك أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.
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