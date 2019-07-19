السيطرة على حريق اندلع في عيادة حسن عوض للتأمين الصحي ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق محدود اندلع في عيادة حسن عوض للتأمين الصحي ببنها، دون خسائر بشرية أو مادية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بلاغًا من الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق في عيادة التأمين الصحي بكورنيش النيل ببنها.

وانتقل اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على حريق دون أي خسائر.

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وتبين من المعاينة التي أجراها العقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية، أن الحريق اندلع في أحد الثلاجات الصغيرة بصيدلية في العيادة بسبب ماس كهربائي، وتبين احتراق مجموعة من الأوراق دون خسائر في الأرواح.

وقال الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، إن الحريق الذي شب في عيادة حسن عوض الفرعية على كورنيش النيل ببنها، وراءه ماس كهربائي في مشترك متصل بثلاجة إحدى الصيدليات، نتج عنه احتراق بعض الأوراق، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده.

وأشار حجاج في تصريحات صحفية الجمعة، إلى أن الوحدة التي شهدت الحريق فرعية، ومن المقرر أن تستقبل المرضى وتمارس مهامها بتقديم الخدمة العلاجية في موعدها غدًا السبت دون مشكلات.