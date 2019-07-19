ترامب يناقش هاتفيًا مع ماكرون التوترات الجارية في الخليج العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوترات الجارية في الخليج العربي.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن البيت الأبيض أعلن أن الجانبين تطرقا إلى "الجهود الجارية لضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي".

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

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وكانت لجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية عقدت اليوم اجتماعًا لمناقشة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بالخليج العربي.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن لندن تسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا قد أجبرت على تحويل وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وأضاف "نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ، وادعى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية ، وأوضح أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى ، وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان ، قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".